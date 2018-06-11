В Прикарпатье сгорела старинная церковь УПЦ КП - фото, видео

Фото: ГСЧС

commenthover

Храм был самым крупным деревянным сооружением западной Украины

Реклама

Реклама

В селе Новица Ивано-Франковской области в ночь на понедельник, 11 июня, сгорела построенная почти 100 лет назад деревянная церковь Киевского патриархата. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Согласно сообщению, огнем было уничтожено здание самого крупного деревянного храма в западной Украине общей площадью 250 кв. м.

От церкви осталась одна колокольня. Храм был памятником градостроительства и архитектуры местного значения

К тушению пожара привлекались 8 единиц пожарно-спасательной техники, а также 28 человек. Никто из людей не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

Служители храма уверяют, что придерживались техники безопасности и перед уходом выключили рубильник.

Церковь Преображения Господня, которая принадлежала общине УПЦ КП, была построенна в 1921 году и была зарегистрирована, как памятник градостроительства и архитектуры местного значения.

Спасо-Преображенский храм в Новице был самый деревянный храм западной Украины, в масштабах Украины он уступал только Троицкому собору города Новомосковск. Церковь построили в 1894-1963 годах.

Фото, видео: dsns.gov.ua, kurs.if.ua