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11.06.2018, 10:47

В Прикарпатье сгорела старинная церковь УПЦ КП - фото, видео

В Прикарпатье сгорела старинная церковь УПЦ КП - фото, видео - Фото
Фото: ГСЧС

Храм был самым крупным деревянным сооружением западной Украины

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В селе Новица Ивано-Франковской области в ночь на понедельник, 11 июня, сгорела построенная почти 100 лет назад деревянная церковь Киевского патриархата. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Согласно сообщению, огнем было уничтожено здание самого крупного деревянного храма в западной Украине общей площадью 250 кв. м. 

От церкви осталась одна колокольня. Храм был памятником градостроительства и архитектуры местного значения 

К тушению пожара привлекались 8 единиц пожарно-спасательной техники, а также 28 человек. Никто из людей не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

Служители храма уверяют, что придерживались техники безопасности и перед уходом выключили рубильник.

Церковь Преображения Господня, которая принадлежала общине УПЦ КП, была построенна в 1921 году и была зарегистрирована, как памятник градостроительства и архитектуры местного значения.  

Спасо-Преображенский храм в Новице был самый деревянный храм западной Украины, в масштабах Украины он уступал только Троицкому собору города Новомосковск. Церковь построили в 1894-1963 годах. 

Фото, видео: dsns.gov.ua, kurs.if.ua 

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Теги: церковь, пожар, киевский патриархат, храм, западная украина
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