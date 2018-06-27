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27.06.2018, 20:13

В результате обстрела под Мариуполем погибли трое военных ВСУ

В результате обстрела под Мариуполем погибли трое военных ВСУ - Фото
АТО, учения, ВСУ, Национальная гвардия

Позиции ВСУ возле Богдановки боевики обстреляли 122-мм артиллерийскими снарядами

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В результате обстрела со стороны боевиков позиций ВСУ возле Богдановки, что на Мариупольском направлении, погибли трое украинских военных. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил.

Согласно сообщению, сегодня с 7 утра до 18:00 боевики продолжали вооруженные провокации против ВСУ. За это время они 12 раз нарушили режим прекращения огня. 4 раза – с использованием запрещенного минскими договоренностями оружия.

На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где украинские позиции обстреливались из 82-мм миномета.

На Мариупольском направлении бои шли в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Гнутово и Талаковка, где боевики применили против украинских защитников гранатометы и стрелковое оружие.

Позиции ВСУ возле Богдановки боевики обстреляли 122-мм артиллерийскими снарядами. "Вследствие вражеского обстрела трое украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью", - сказано в сообщении.

В результате активных боевых действий в районе населенного пункта Водяное еще один защитник Украины получил ранения. Потери врага уточняются.

За минувшие сутки 26 июня в результате активных боевых действий один украинский военный погиб и двое получили ранения в Донбассе.

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Теги: обстрел, боевики, ВСУ, Донбасс, богдановка
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