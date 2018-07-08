В РФ погибла пара из Украины, еще 5 украинцев пострадали - СМИ

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Пострадавшие доставлены в орловскую областную клиническую больницу. Их состояние пока неизвестно

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Недалеко от российского города Орел произошло ДТП, в котором погибли двое и пострадали пятеро украинцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По данным источника, сегодня утром на объездной дороге под Орлом столкнулись фура и микроавтобус.

"Погибшие супруги, а также пятеро пострадавших являются гражданами Украины", - сказал собеседник агентства.

Пострадавшие доставлены в орловскую областную клиническую больницу. Их состояние пока неизвестно.

На месте происшествия работают медики, спасатели и сотрудники Госавтоинспекции РФ.

18 июня в Куявско-Поморском воеводстве Польши два человека погибли и еще 16 пострадали в ДТП с туристическим автобусом, пассажирами которого были пожилые люди.