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16.08.2018, 19:17

В Ровенской области на свадьбе отравились 13 гостей

В Ровенской области на свадьбе отравились 13 гостей - Фото
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

Пострадавших госпитализировали, среди них - четверо детей

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В Ровенской области на свадьбе отравились десять человек, среди пострадавших - четверо детей, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

На свадьбе в сельском кафе произошло массовое отравление. 13 человек госпитализированы, всего на свадьбе было 160 гостей. Медики предварительно диагностировали у пострадавших пищевую токсикоинфекцию и сальмонеллез, больные находятся в стабильном состоянии. 

В кафе работают эксперты, отобраны остатки продуктов для проведения анализов. Блюда для свадьбы родители молодоженов готовили самостоятельно в домашних условиях. 

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Открыто уголовное дело по ч.1 ст.325 УК (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений), предусматривающее наказание штрафом до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

11 июля в Яремче отравились 11 детей, которые отдыхали в гостинице "Водопад". У всех больных предварительный диагноз - острый гастроэнтероколит.

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Теги: отравление, госпитализация, свадьба, ровненская область
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