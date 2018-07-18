В Ровно мужчина с портретом Николая II ждал танки из РФ: видео

Фото: Facebook Романа Федоренко

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Когда патрульные задерживали мужчину, он призывал бога ослепить их

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В центре Ровно патрульная полиция задержала 71-летнего жителя Почаева Тернопольской области, который держал в руках портрет российского царя Николая II и кричал, что ждет российские танки. Об этом сообщает местное издание Рівне Вечірнє.

В частности, мужчина публично заявил о своих планах "вешать украинцев", назвав их "мазепинскими и бандеровскими предателями".

Местные жители вызвали полицию. После прибытия патрульных мужчина назвал сотрудницу полиции в форменной одежде "сатаной в штанах" и начал крестить ее.

Когда патрульные задерживали мужчину, он призывал бога ослепить их. По информации издания, задержанный является уроженцем РФ.

На него составили административный протокол по ст. 173 (Мелкое хулиганство) и отпустили.

17 июля в Ровно на стоянке возле рынка застрелили местного предпринимателя Валентина Загороднюка.