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17.07.2018, 14:39

В Ровно на парковке застрелили местного предпринимателя

В Ровно на парковке застрелили местного предпринимателя - Фото
Фото: rv.npu.gov.ua

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа

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В Ровно на стоянке возле рынка застрелили местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

"По предварительной информации, погибшим является 42-летний житель, частный предприниматель", - говорится в сообщении.

Больше никакой информации о происшествии в полиции не сообщили. Однако, по данным местного издания Рівне Вечірнє, убит Валентин Загороднюк.

В пресс-службе ровенской полиции корреспонденту LIGA.net сообщили, что вопрос об открытии уголовного производства решается.

Местное издание РадиоТрек со ссылкой на заместителя руководителя ГУНП Ровенской области Сергея Волкова сообщает, что, убийца дважды выстрелил мужчине в грудь из пистолета, когда тот подошел к своему автомобилю. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

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Теги: убийство, предприниматель, парковка, ровно, валентин загороднюк
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