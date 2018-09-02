В Ровно сожгли машину депутата горсовета: фото

Фото: rv.npu.gov.ua

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В результате инцидента пострадавших нет

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Сегодня ночью в Ровно сожгли автомобиль депутата городского совета от фракции Свобода Святослава Стельмащука. Об этом он сообщил в Facebook.

"В 01:00 неизвестные подожгли мой автомобиль. Никто не пострадал, однако машина восстановлению не подлежит. Предварительно связываю поджог с моей политической и профессиональной деятельностью", - отметил Стельмащук.

В пресс-службе ГУ Нацполиции в Ровенской области отметили, что на улице Черновола областного центра горел автомобиль Mercedes-Benz S350.

"Спасатели ликвидировали пожар и предотвратили взрыв в автомобиле, перекрыв газовый баллон, и сняв клеммы с аккумулятора. В результате возгорания огнем поврежден моторный отсек, лобовое стекло и передняя панель автомобиля", - уточнили в полиции.

В ночь на понедельник, 6 августа, в Голосеевском районе Киева произошла смертельная авария: автомобиль загорелся, в результате водитель погиб.