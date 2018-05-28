В Румынии взорвалась бомба времен Второй мировой: один погибший

Скриншот из видеозаписи

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По данным румынской полиции, мужчина в возрасте 27 лет погиб, еще двое получили тяжелые ранения в результате взрыва бомбы времен Второй мировой войны

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Мужчина в возрасте 27 лет погиб, еще двое получили тяжелые ранения в результате взрыва бомбы времен Второй мировой войны в одном из лесных массивов румынского уезда Бакэу. Об этом проинформировали в уездном инспекторате по чрезвычайным ситуациям, передает Укринформ.

«К сожалению, в результате взрыва бомбы времен Второй мировой войны, погиб мужчина в возрасте 27 лет. Еще два человека находятся в реанимации в одной из местных больниц. За ними вылетели два вертолета Скорой медицинской помощи. По всей вероятности, пострадавших доставят в больницу города Галац», - сообщил журналистам генеральный секретарь МВД Румынии Раед Арафат.

По предварительным данным, бомба взорвалась от удара молотком.

Полиция проводит следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств трагического инцидента.

Ранее сегодня сообщалось, что силовики оккупантов задержали в Крыму гражданина Украины, который якобы пытался продать пистолет. Там уточнили, что якобы при попытке сбыта пистолета ТТ были задержаны украинец 1986 года рождения и россиянка 1992 года рождения.