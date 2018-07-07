В рядах ВСУ нашли бывшего боевика - ООС

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По информации контрразведки, контрактник до службы в ВСУ воевал на стороне боевиков ДНР

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Военная контрразведка задержала военного ВСУ, которого подозревают в том, что он воевал на стороне боевиков террористической организации ДНР. Об этом сообщают в штабе операции объединенных сил.

Как установлено, в 2014 году житель Херсонской области воевал на стороне террористов в городе Часов Яр. В июле 2014 года, когда ВСУ начали освобождать города от боевиков, задержанный вернулся в Херсонскую область.

Чтобы избежать наказания, мужчина призвался по мобилизации в Вооруженные Силы Украины и потом подписал контракт на прохождение военной службы.

Вчера, 6 июля, все полученные разведкой материалы передали в Бахмутский отдел полиции, для открытия уголовного дела по ст.260 УК - создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.