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14.06.2018, 17:05

В СБУ говорят, что задержали на взятке прокурора

В СБУ говорят, что задержали на взятке прокурора - Фото
Служба безопасности Украины Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По данным спецслужбы, чиновник требовал от жителя областного центра $8 тысяч за изменение квалификации правонарушения

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В Службе безопасности Украины заявили, что разоблачили на взятке прокурора Черкасской местной прокуратуры и адвоката. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, чиновник требовал от жителя областного центра $8 тысяч за изменение квалификации правонарушения, связанного с незаконным хранением и сбытом наркотиков, с тяжкого на менее тяжкое.

В качестве посредника для получения денег прокурор привлек адвоката подозреваемого, сообщили в СБУ.

Оперативники спецслужбы задержали прокурора и адвоката на одной из улиц Черкасс после получения $4,5 тысяч. По данным СБУ, это – последняя часть взятки. Ранее сотрудники задокументировали якобы получение предыдущих «траншей».

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в рамках производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК.

Ранее в Киеве по подозрению во взяточничестве задержали двух инспекторов патрульной полиции. 

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Теги: сбу, наркотики, прокурор, взятка, Черкассы
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