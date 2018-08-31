Уничтожение Захарченко. В СБУ говорят - террориста убрали свои

В СБУ подтвердили ликвидацию главаря террористов ДНР Александра Захарченко. Об этом корреспонденту LIGA.net сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
Она сказала, что в СБУ считают убийство "результатом междоусобных войн".
Руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов в эфире 112 Украина заявил, что Служба безопасности Украины рассматривает две версии убийства Захарченко - устранение вследствие внутренних разборок, криминальных конфликтов или устранение спецслужбами России.
Сегодня в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов ДНР Александр Захарченко.
Боевики заявили, что задержали подозреваемых.