Уничтожение Захарченко. В СБУ говорят - террориста убрали свои

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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В СБУ считают убийство "результатом междоусобных войн"

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В СБУ подтвердили ликвидацию главаря террористов ДНР Александра Захарченко. Об этом корреспонденту LIGA.net сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Она сказала, что в СБУ считают убийство "результатом междоусобных войн".

Руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов в эфире 112 Украина заявил, что Служба безопасности Украины рассматривает две версии убийства Захарченко - устранение вследствие внутренних разборок, криминальных конфликтов или устранение спецслужбами России.

Сегодня в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов ДНР Александр Захарченко.

Боевики заявили, что задержали подозреваемых.