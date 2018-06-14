В штабе ООС еврочиновникам показали видео провокаций боевиков

Фото: пресс-служба штаба ООС

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Делегация из ЕС увидела видеозаписи обстрелов позиций ВСУ из артиллерии, а также огонь террористов по ДФС

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Командующий операцией объединенных сил в Донбассе Сергей Наев показал делегации политико-безопасностного комитета ЕС видео с доказательствами нарушений минских соглашений боевиками. Заседание состоялось сегодня, 14 июня, в Краматорске, пишет пресс-служба штаба.

В ходе "откровенного разговора" Наев поставил записи с камер наблюдения на передовой с обстрелами украинских позиций артиллерией российско-оккупационных войск за май-июнь 2018 года.

Также еврочиновники увидели видео провокационного обстрела из крупнокалиберного пулемета с автомобиля боевиков, который произошел 7 июня по Донецкой фильтровальной станции.

"Генерал-лейтенант объяснил евродипломатам коварство врага в попытке манипулировать ситуацией вокруг ДФС", - подчеркнули в штабе.

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Под конец встречи Наев призвал делегацию из ЕС усилить давление на Россию.