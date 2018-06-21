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21.06.2018, 10:16

В Словакии задержан подозреваемый в терроризме украинец: фото

В Словакии задержан подозреваемый в терроризме украинец: фото - Фото
Фото: noviny.sk

Опубликованные СМИ фото дают основания полагать, что мужчина ранее состоял в рядах Правого сектора

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В словацком городе Кошице местные правоохранители задержали украинца, подозреваемого в терроризме и других тяжких преступлениях. Мужчина задержан по запросу Киева по линии Интерпола, сообщает словацкое издание Noviny.sk.

Местные правоохранители назвали украинца "чрезвычайно опасным преступником", подозреваемым в нанесении умышленного вреда здоровью, угрозах убийством, захвате заложников, бандитизме, терроризме, нападении на должностных лиц и других преступлениях.

В Кошице украинец, имеющий также венгерское гражданство, проживал около двух лет. Отмечается, что у него были фальшивые документы на имя "Владимира Г.".

По данным СМИ, задержанный должен был поставлять оружие неким террористическим группам, поэтому полиция приняла чрезвычайные меры для его ареста. Теперь суд Кошице должен в течение 48 часов решить, есть ли основания для выдачи подозреваемого Украине. Если вина мужчины будет доказана, ему будет грозить до 15 лет тюрьмы.

Издание опубликовало фото задержания украинца, а также снимок, где он запечатлен в компании вооруженных мужчин в камуфляже. На их одежде видны нашивки, напоминающие флаг Украины и символику организации Правый сектор.

В мае 2018 года Госпогранслужба задержала разыскиваемого Интерполом уроженца Ливана, который прибыл в Киев на финал Лиги чемпионов УЕФА.

Фото: noviny.sk

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Теги: словакия, интерпол, терроризм, международный розыск, задержание украинца
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