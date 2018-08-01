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01.08.2018, 20:40

В США арестовали хакеров из Украины - СМИ

В США арестовали хакеров из Украины - СМИ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Задержания прошли в рамках крупного международного расследования

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В США арестованы нескольких украинцев, обвиняемых в похищении массивов номеров платежных карт и других данных американского бизнеса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Подозреваемые - члены Carbanak, хакерской группировки, которая, по словам правоохранительных органов и частных киберследователей, является одной из самых плодовитых в мире организаций по киберпреступности.

Официальное объявление Министерства юстиции США об этом запланировано на 1 августа.

Источники сообщили об арестах в Сиэтле, в то же время Минюст заявляет, что представители компаний Mastercard и Visa присоединятся к прокурорам и ФБР, чтобы сообщить об арестах и обвинениях в крупном международном киберрасследовании.

Испанская полиция арестовала подозреваемого лидера Carbanak, 34-летнего украинца Дениса К., в марте. По данным следствия, группировка украла до 1 млрд евро ($1,2 млрд) из банков путем изменения остатков на счетах и программируя банкоматы на выдачу наличных.

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Теги: хакеры, платежные карты, Carbanak
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