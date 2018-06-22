В США сценаристу дали пожизненный срок за убийство украинки

Скриншот из видеозаписи

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Канадский автор комиксов Лейбел в мае 2016 года убил свою девушку, уроженку Киева по лекалам эпизода, описанного в графическом романе "Синдром"

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Американский суд 20 июня признал канадского автора комиксов и сценариста Блейка Лейбела виновным в жестоком убийстве своей девушки, украинки Яны Касьян. Об этом сообщает Гордон со ссылкой на газету Los Angeles Times.

В мае 2016 года полностью обескровленное тело 30-летней уроженки Киева правоохранители обнаружили в доме обвиняемого в Западном Голливуде. Смерть девушки наступила в результате травмы головы. Перед этим около трех дней жертва подвергалась изощренным пыткам, отмечали следователи. Лейбела задержали на месте преступления.

За несколько недель до этого у пары родилась дочь. Вскоре после этого у пары произошла ссора, и украинка переехала к матери. К Лейбелу она пришла, чтобы поговорить.

Обвинение на суде отметило, что убийство было совершено по лекалам эпизода, описанного в графическом романе "Синдром", над которым работал Лейбел. Прокуроры заявили, что смерть украинки была "очень медленной и мучительной".

37-летнего Лейбела приговорили к пожизненному заключению без права обжалования. Его этапируют в тюрьму 26 июня.