В США задержан планировавший теракт в День независимости

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Гражданин США Деметриус Питтс был арестован по итогам операции с участием агента под прикрытием

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Федеральное бюро расследований арестовало человека, обсуждавшего планы теракта во время празднования Дня независимости США в Кливленде, штат Огайо. Об этом сообщает Голос Америки.

Деметриус Питтс, присягнувший на верность террористической организации Аль-Каида, был арестован 1 июля после встречи с работавшим под прикрытием агентом ФБР, которому он сообщил о своих планах заложить бомбу в Кливленде в месте проведения парада 4 июля.

Федеральный суд предъявил Питтсу обвинения в попытке оказать материальную поддержку иностранной террористической организации, в данном случае – Аль-Каиде. Максимальное предусмотренное наказание по такому обвинению составляет 20 лет тюремного заключения.

2 июля в Германии правоохранители задержали иранского дипломата, работавшего в посольстве в Вене, по подозрению в причастности к подготовке теракта в Париже.