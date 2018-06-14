В столичных Жулянах самолет съехал с полосы, аэропорт закрыт

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На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал

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Сегодня, 14 июня в 20:40 в аэропорту "Киев" ("Жуляны") самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев UR-CPR, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба предприятия.

На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры были эвакуированы и находятся в терминале в зале прилета.

На месте работает аварийно-спасательная бригада. Экипаж и специалисты аэропорта ожидают авиационных экспертов и представителей авиакомпании.

Принято решение о закрытии аэропорта "Киев" на 5:00 до 1:00 15 июня.

Фото: Facebook Ростислав Данилейко