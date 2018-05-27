В столкновениях на рынке в Киеве пострадали трое правоохранителей

Фото: пресс-служба полиции

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Полиция открыла два уголовных производства

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Трое правоохранителей пострадали во время погромов киосков на рынке возле станции столичного метро "Лесная". Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что 10 активных участников погромов доставили в Деснянское управление полиции.

Следователи открыли два уголовных производства: по ч.2 ст.296 (хулиганство) и ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК.

По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, полицейские вмешались в ситуацию и прекратили противоправные действия. Получившим телесные повреждения правоохранителям оказывают медицинская помощь.

Следователи изучают записи видеонаблюдения, в том числе и те, что размещены в интернете, поэтому действиям каждого доставленного в отделение предоставят правовую квалификацию, отметил Крищенко.

В первой половине 27 мая на рынке у метро "Лесная" в Киеве группа неизвестных разгромила киоски, работник одного из которых избил военного пенсионера. Ранее утром полиция задержала человека, напавшего на пенсионера.