Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
27.05.2018, 15:17

В столкновениях на рынке в Киеве пострадали трое правоохранителей

В столкновениях на рынке в Киеве пострадали трое правоохранителей - Фото
Фото: пресс-служба полиции

Полиция открыла два уголовных производства

Реклама
Реклама

Трое правоохранителей пострадали во время погромов киосков на рынке возле станции столичного метро "Лесная". Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что 10 активных участников погромов доставили в Деснянское управление полиции.

Следователи открыли два уголовных производства: по ч.2 ст.296 (хулиганство) и ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК.

По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, полицейские вмешались в ситуацию и прекратили противоправные действия. Получившим телесные повреждения правоохранителям оказывают медицинская помощь.

Следователи изучают записи видеонаблюдения, в том числе и те, что размещены в интернете, поэтому действиям каждого доставленного в отделение предоставят правовую квалификацию, отметил Крищенко.

В первой половине 27 мая на рынке у метро "Лесная" в Киеве группа неизвестных разгромила киоски, работник одного из которых избил военного пенсионера. Ранее утром полиция задержала человека, напавшего на пенсионера. 

Читайте также
Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018Тема дня. Россошанский на суде согласился с подозрением 09.01.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Нацполиция, погром, метро Лесная
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Разгром лагеря ромов в Киеве: полиция объявила подозрения
Проишествия Разгром лагеря ромов в Киеве: полиция объявила подозрения
Глава полиции Киева рассказал, как сжигали "мусор" в лагере ромов
Проишествия Глава полиции Киева рассказал, как сжигали "мусор" в лагере ромов
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 