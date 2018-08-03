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03.08.2018, 18:56

В суде озвучили основную версию убийства бойца АТО Олешко

В суде озвучили основную версию убийства бойца АТО Олешко - Фото
Сергей Морока Фото: скриншот с видео

Сейчас подозрения указывают на то, что мотив - предпринимательская деятельность, сказал следователь полиции

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Во время избрания меры пресечения для подозреваемых в убийстве бывшего бойца АТО Виталия "Сармата" Олешко судья Сергей Морока озвучил основную версию досудебного следствия.

Согласно ходатайству прокуратуры о мере пресечения, которое зачитал судья, следствие подозревает, что Олешко убили "на почве личных неприязненных отношений в связи с имеющимися противоречиями в предпринимательской деятельности".

"Сейчас подозрения указывают на то, что мотив это - предпринимательская деятельность. Но на данный момент следственные действия продолжаются, допрашиваются все очевидцы, и мотив может быть дополнительно установлен. Но на данный момент именно так", - заявил в суде относительно мотивов следователь полиции Алексей Мартемьянов, сообщает местное издание Berdyansk.biz.

31 июля 2018 года неизвестный дважды выстрелил в бойца АТО с позывным "Сармат", участника боев за Иловайск Виталия Олешко, после чего скрылся с места происшествия. Полиция задержала группу подозреваемых 31 июля. Автомобиль, в котором находилось четверо мужчин, был перехвачен близ села Приморское Запорожской области. Еще одного мужчину задержали в Бердянске. 

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Теги: мотив, убийство, судья, предпринимательство, виталий олешко
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