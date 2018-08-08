В Сумах пропали жена и дочь застреленного неделю назад чиновника

Нацполиция

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Сегодня около 15:00 в полицию поступило три заявления об их исчезновении

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В Сумах пропали жена и дочь убитого 2 августа экс-депутата и чиновника городского совета Анатолия Жука. Об этом сообщил старший инспектор отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецкий, передает УНИАН.

По его словам, сегодня около 15:00 в полицию поступило три заявления об исчезновении указанных лиц.

На место выехала следственно-оперативная группа, сейчас проводятся первоочередные следственно-оперативные мероприятия по установлению их местонахождения, сказал Крупецкий.

Если Анна Жук с дочерью не будут найдены, то в Единый реестр досудебных расследований будут внесены сведения по ст. 115 (Умышленное убийство) УК, отметил представитель полиции.

Анатолия Жука убили 2 августа во дворе его дома на улице Льва Толстого. Чиновник погиб от полученных огнестрельных ранений.