Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
08.08.2018, 20:37

В Сумах пропали жена и дочь застреленного неделю назад чиновника

В Сумах пропали жена и дочь застреленного неделю назад чиновника - Фото
Нацполиция

Сегодня около 15:00 в полицию поступило три заявления об их исчезновении

Реклама
Реклама

В Сумах пропали жена и дочь убитого 2 августа экс-депутата и чиновника городского совета Анатолия Жука. Об этом сообщил старший инспектор отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецкий, передает УНИАН.

По его словам, сегодня около 15:00 в полицию поступило три заявления об исчезновении указанных лиц.

На место выехала следственно-оперативная группа, сейчас проводятся первоочередные следственно-оперативные мероприятия по установлению их местонахождения, сказал Крупецкий.

Если Анна Жук с дочерью не будут найдены, то в Единый реестр досудебных расследований будут внесены сведения по ст. 115 (Умышленное убийство) УК, отметил представитель полиции.

Анатолия Жука убили 2 августа во дворе его дома на улице Льва Толстого. Чиновник погиб от полученных огнестрельных ранений.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: полиция, убийство, жена, Анатолий Жук, исчезновение
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Убийство добровольца АТО в Бердянске: открыто уголовное дело
Происшествия Убийство добровольца АТО в Бердянске: открыто уголовное дело
В Умани душевнобольной мужчина забил до смерти двух прохожих
Происшествия В Умани душевнобольной мужчина забил до смерти двух прохожих
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 