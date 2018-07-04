В Сумской области произошло тройное убийство

Наручники, арест, тюрьма

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Злоумышленникам грозит пожизненное заключение

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В Сумской области полиция раскрыла тройное убийство. Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

По ее словам, 2 июля 2018 года в Краснопольском районе нашли брошенные автомобили Renault Trafic и Volkswagen LT, в салоне которых были следы крови, а поблизости обнаружили 11 стреляных гильз. В автомобилях находились документы, принадлежащие троим жителям Запорожской области.

В озере неподалеку полицейские обнаружили мужскую одежду, в том числе с пулевыми отверстиями и следами крови, обувь и документы.

В ходе следствия выяснилось, что трое жителей Запорожской области, 1982, 1984 и 1978 года рождения, в тот день планировали перевезти вне пункта пропуска в Краснопольском районе на территорию Российской Федерации запчасти к сельскохозяйственной технике.

В ходе спецоперации правоохранители задержали двух мужчин, причастных к их исчезновению. У них обнаружили три золотых и одну серебряную цепочки, пустые и полные бутылки из-под уксуса, гильзы и пули различного калибра.

4 июля обнаружили три трупа с огнестрельными ранениями, закопанные в поле.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение, с конфискацией имущества.