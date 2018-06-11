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11.06.2018, 18:48

В Сумской области против врача завели дело из-за смерти пациентки

В Сумской области против врача завели дело из-за смерти пациентки - Фото
у врача Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным ГПУ, пациентке поставили неправильный диагноз и назначили несоответствующее лечение

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В Сумской области врачу сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей из-за смерти пациентки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Речь идет об исполняющем обязанности заведующего гинекологическим отделением Роменской центральной районной больницы.

По словам Лысенко, в ходе следствия было установлено, что 45-летняя местная жительница 2 января 2018 года обратилась в больницу с жалобами на боль. На следующий день, рассказал спикер ГПУ, указанный врач провел пациентке некую "хирургическая манипуляцию". 5 января женщину выписали.

Через некоторое время в связи с ухудшением состояния здоровья она снова обратилась за помощью к врачам. Лишь на следующий день ее госпитализировали и прооперировали. Состояние пациентки ухудшалось с каждым днем, после чего ей провели очередное оперативное вмешательство. Так и не придя в сознание после операции, пациентка 3 февраля 2018 года умерла, рассказал Лысенко.

"Согласно заключению экспертов, в первую очередь пациентке установили неточный диагноз, при этом были противопоказания для назначения хирургической манипуляции. После этого пациентке назначена несоответствующая антибиотикотерапия. Смерть женщины наступила в результате сепсиса, интоксикации", - написал представитель ГПУ.

Действия и.о. заведующего гинекологическим отделением квалифицированы по ч. 1 ст. 140 (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК. Сейчас устанавливается степень вины других врачей. По результатам собранных доказательств их действиям также будет дана правовая оценка.

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Теги: врач, медик, пациентка, роменская больница
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