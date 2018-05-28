В Сумской области водитель сбил на обочине 2-летнего ребенка

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Полиция подозревает, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

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В селе Семьяновка Конотопского района Сумской области предположительно пьяный водитель насмерть сбил 2-летнего мальчика, который находился на обочине. Об этом сообщает полиция Сумской области.

Там рассказали, что водитель Daewoo Lanos не справился с управлением, выехал на встречную полосу и сбил ребенка, который вместе с сестрой и несколькими другими детьми шли по обочине. Мальчик от полученных травм скончался на месте, а виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Полиция установила, что 48-летний мужчина после празднования дня села решил покататься на машине. После того, как сбил ребенка, он разу же вернулся домой, оставил автомобиль во дворе матери, а сам спрятался в кустах в соседнем дворе, говорят полицейские.

Правоохранители отмечают, что на момент задержания у мужчины были явные признаки алкогольного опьянения. У него сразу отобрали анализы для проведения экспертизы.

Сейчас водитель находится под стражей.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели людей) УК. Виновнику ДТП грозит тюремное заключение сроком до 8 лет.

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