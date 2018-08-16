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В Тернополе мужчина обстрелял сотрудницу полиции. Злоумышленник открыл огонь из пневматической винтовки с балкона, сообщили в ГУНП в Тернопольской области.

Инцидент произошел на улице Назария Яремчука в Тернополе. 29-летний злоумышленник открыл огонь с балкона квартиры, где проживает его девушка. Мужчина заявил, что пришел помочь своей девушке с ремонтом.

В результате стрельбы сотрудница полиции получила пулевое ранение и была госпитализирована. Медикам придется провести оперативное вмешательство, чтобы достать застрявшую в руке пулю.

Злоумышленника задержали, он утверждает, что не хотел ранить женщину, а пытался ее только напугать.

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Правоохранители открыли уголовное дело по ч.4 ст. 296 УК (Хулиганство), мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

16 августа в Киеве мотоциклист выстрелил в водителя автобуса. Между мужчинами возник конфликт из-за первоочередности проезда.