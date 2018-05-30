В Торецке попрощались с 15-летней Дашей Каземировой

В Торецке Донецкой области сегодня похоронили 15-летнюю Дарью Каземирову, погибшую в результате обстрела со стороны боевиков, который произошел в поселке Железное недалеко от Торецка. Об этом сообщает пресс-служба Военно-гражданской администрации Торецка.
Во дворе школы, где училась девушка, попрощаться с ней собрались родные, близкие, друзья, одноклассники, учителя, представители областной и местной власти, полиции, руководители предприятий и учреждений города и все неравнодушные жители города.
28 мая поселок Железный обстреляли боевики. Дарья получила ранения от разрыва снаряда, находясь во дворе дома. За три дня до этого она отпраздновала свой день рождения.