В Торецке попрощались с 15-летней Дашей Каземировой

Фото: toretsk-vca.gov.ua

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Прощание с девушкой устроили во дворе школы, где она училась

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В Торецке Донецкой области сегодня похоронили 15-летнюю Дарью Каземирову, погибшую в результате обстрела со стороны боевиков, который произошел в поселке Железное недалеко от Торецка. Об этом сообщает пресс-служба Военно-гражданской администрации Торецка.

Во дворе школы, где училась девушка, попрощаться с ней собрались родные, близкие, друзья, одноклассники, учителя, представители областной и местной власти, полиции, руководители предприятий и учреждений города и все неравнодушные жители города.

28 мая поселок Железный обстреляли боевики. Дарья получила ранения от разрыва снаряда, находясь во дворе дома. За три дня до этого она отпраздновала свой день рождения.