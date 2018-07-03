В центре Киева неизвестный застрелил человека - фото

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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Пострадавший умер в больнице, злоумышленник скрылся

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В Киеве возле одного из ресторанов на улице Антоновича неизвестный стрелял в человека. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Пострадавший ранен, он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где вскоре умер. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

По предварительной информации, злоумышленник выстрелил в мужчину, а когда тот упал - сделал еще несколько выстрелов. На месте изъяли стреляные гильзы, предположительно - от пистолета Макарова.

Личность потерпевшего установлена.

В Киеве введен оперативный план по розыску и задержанию неизвестного. Свидетели рассказали, что стрелявший - мужчина кавказской наружности, 30-35 лет, одет в черную куртку, при себе имеет огнестрельное оружие.

Поздно вечером 28 июня в Лимане пьяный 23-летний полицейский роты №1 батальона управления патрульной полиции в Краматорске и Славянске в результате ссоры ножом ранил двух человек. Пострадавшие мужчины, родные братья в возрасте 32 и 35 лет, были доставлены в городскую больницу, их прооперировали.