В центре Киева украли кошелек у главы Конституционного суда Литвы

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Кража была совершена на улице Гончара - в районе гостиницы, где остановился Дайнюс Жалимас

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В Киеве в четверг вечером у председателя Конституционного суда Литвы Дайнюса Жалимаса украли кошелек с деньгами. Об этом сообщили источники Insider правоохранительных органах.

Спикер киевской полиции Оксана Блищик в комментарии LIGA.net тольк подтвердила факт обращения гражданина Литвы в полицию и добавила, что открыто уголовное производство по статье 185 УК (кража).

Кража была совершена в районе гостиницы, где он остановился. Жалимас прибыл в Киев по делам.

Ранее сегодня сообщалось, что ночью в Киеве в помещение банка закинули коктейль Молотова.