В центре Киева произошла стрельба: подробности, фото

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы на Печерске в столице

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Сегодня в центре Киева произошла стрельба в ресторане. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

По данным полиции, стрельба была зафиксирована около 12:00 в ресторане, который находится на бульваре Леси Украинки. "Информация о пострадавших уточняется", - отмечается в сообщении.

На момент приезда правоохранителей все участники конфликта сбежали из заведения.

В помещении эксперты нашли две стреляные гильзы и предмет, похожий на пистолет.

По словам администрации и посетителей заведения, между двумя компаниями произошел конфликт, в результате которого один из мужчин сделал несколько выстрелов. После этого все фигуранты инцидента выбежали на улицу и скрылись.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия. Они опрашивают свидетелей и изучают видео с камер наблюдения, с целью установления всех участников конфликта.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

3 июля в Киеве возле одного из ресторанов на улице Антоновича неизвестный стрелял в человека. По предварительной информации, злоумышленник выстрелил в мужчину, а когда тот упал - сделал еще несколько выстрелов. На месте изъяли стреляные гильзы, предположительно - от пистолета Макарова