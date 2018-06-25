В центре Одессы произошел взрыв: есть пострадавший - СМИ

Фото: Андрей Колисниченко/Думская

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По информации Думской, взрыв произошел около дома директора охранной фирмы, который и получил осколочные ранения

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В центре Одессы на пересечении улицы Троицкой и Александровского проспекта в воскресенье, 24 июня, около 23:40 подорвали припаркованный автомобиль. Об этом сообщает Думская.

По информации издания, взрыв произошел около дома директора охранной фирмы "Самсон" Андрея Бабенко, который предварительно получил ранения ног. В момент взрыва он заходил домой.

Со ссылкой на правоохранительные органы сообщается, что от взрыва вырвало дверы подъезда, и Бабенко получил осколочные ранения.

Также источники отмечают, что взрыв был направленым, потому что в машине остались целыми окна. Взрывчатка была начинена осколками и шариками.

По словам жильцов дома, припаркованная машина стояла около трех дней.