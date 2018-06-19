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19.06.2018, 16:46

В Турции перевернулся автобус с туристами: 45 пострадавших

В Турции перевернулся автобус с туристами: 45 пострадавших - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

СМИ сообщает, что водитель потерял управление на сложном участке трассы

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Сегодня утром в провинции Айдын на западе Турции туристический пассажирский автобус, который следовал из Бодрума в Стамбул, попал в аварию. Об этом сообщает Anadolu.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 45 человек, двое из них получили серьезные травмы.

По предварительной информации, водитель потерял управление на сложном участке трассы и автобус перевернулся.

Автобус принадлежал туристической компании. На месте аварии работали спасатели, они извлекли пострадавших пассажиров из автобуса и доставили их в больницы.

18 июня 2018 года в Куявско-Поморском воеводстве Польши два человека погибли и еще 16 пострадали в ДТП с туристическим автобусом, пассажирами которого были пожилые люди. 

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Теги: дтп, Турция, пострадавшие
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