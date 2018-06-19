В Турции перевернулся автобус с туристами: 45 пострадавших

Сегодня утром в провинции Айдын на западе Турции туристический пассажирский автобус, который следовал из Бодрума в Стамбул, попал в аварию. Об этом сообщает Anadolu.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 45 человек, двое из них получили серьезные травмы.
По предварительной информации, водитель потерял управление на сложном участке трассы и автобус перевернулся.
Автобус принадлежал туристической компании. На месте аварии работали спасатели, они извлекли пострадавших пассажиров из автобуса и доставили их в больницы.
18 июня 2018 года в Куявско-Поморском воеводстве Польши два человека погибли и еще 16 пострадали в ДТП с туристическим автобусом, пассажирами которого были пожилые люди.