В Турции в ночном клубе произошла стрельба

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Погибли два человека, четверо ранены

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В турецком городе Бодрум в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека и четверо получили ранения. Об этом сообщает Hürriyet.

Среди погибших - владелец ночного клуба.

Сообщается, что полиция задержала четверых нападающих.

18 июня в результате стрельбы в шведском городе Мальме погибли два человека: 18-летний парень и 29-летний мужчина. Они умерли в больнице. Еще четыре человека получили ранения.

17 июня в результате стрельбы на художественной выставке Art All Night в городе Трентон, штат Нью-Джерси, США, 22 человека получили ранения. По данным властей, один из подозреваемых – 33-летний мужчина, который был убит полицейскими – недавно вышел из тюрьмы. Также по подозрению в стрельбе задержан 23-летний молодой человек.