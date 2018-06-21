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21.06.2018, 23:36

В Турции в ночном клубе произошла стрельба

В Турции в ночном клубе произошла стрельба - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Погибли два человека, четверо ранены

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В турецком городе Бодрум в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека и четверо получили ранения. Об этом сообщает Hürriyet.

Среди погибших - владелец ночного клуба.

Сообщается, что полиция задержала четверых нападающих.

18 июня в результате стрельбы в шведском городе Мальме погибли два человека: 18-летний парень и 29-летний мужчина. Они умерли в больнице. Еще четыре человека получили ранения.

17 июня в результате стрельбы на художественной выставке Art All Night в городе Трентон, штат Нью-Джерси, США, 22 человека получили ранения. По данным властей, один из подозреваемых – 33-летний мужчина, который был убит полицейскими – недавно вышел из тюрьмы. Также по подозрению в стрельбе задержан 23-летний молодой человек.

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Теги: Бодрум, Турция, стрельба
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