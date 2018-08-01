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01.08.2018, 12:03

В убийстве Олешко подозревают экс-бойца Торнадо – Геращенко

В убийстве Олешко подозревают экс-бойца Торнадо – Геращенко - Фото
Виталий Олешко (фото - obozrevatel.com)

Депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко рассказал о подозреваемых в убийстве бывшего добровольца батальона "Донбасс" с позывным "Сармат"

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Подозреваемый в убийстве бывшего добровольца батальона "Донбасс" Виталия Олешко с позывным "Сармат" является бывшим снайпером расформированного батальона МВД Торнадо. Об этом в эфире канала 112 Украина сообщил народный депутат

"Да, это правда. К сожалению, очень многие из тех ребят, которые пошли защищать Украину, вернувшись, не нашли себе места для нормальной работы. Не захотев сделать этого, они пошли работать в криминальные группировки. Это не первый такой случай, и, к сожалению, думаю, не последний", - сказал он.

Другие подозреваемые являются сообщниками экс-бойца батальона Торнадо. По словам нардепа, они "спортсмены, живут в Днепре и Днепровской области". Геращенко считает, что подозреваемые отказываются отвечать на вопросы правоохранителей, так как якобы ждут помощи от заказчиков убийства.

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Правоохранители расследуют трагедию как заказное убийство; открыто уголовное дело по ст. 115 УК (умышленное убийство). Киллеру грозит пожизненное заключение. Сейчас следователи готовят документы для передачи в суд, меру пресечения изберут 1 или 2 августа.

31 июля 2018 года неизвестный дважды выстрелил в бойца АТО с позывным "Сармат", участника боев за Иловайск Виталия Олешко, после чего скрылся с места происшествия. Полиция задержала группу подозреваемых 31 июля. Автомобиль, в котором находилось четверо мужчин, был перехвачен близ села Приморское Запорожской области.

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Теги: заказное убийство, подозреваемые, убийство, антон геращенко, торнадо, виталий олешко, сармат
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