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25.05.2018, 11:28

В Украине незаконно продавали билеты на рейсы из РФ в Крым: фото

В Украине незаконно продавали билеты на рейсы из РФ в Крым: фото - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Ряд коммерческих структур в Киеве и Одессе подозревают в нелегальной продаже билетов на авиарейсы из российских городов в Симферополь и обратно

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Правоохранители блокировали незаконную продажу билетов на авиарейсы с территории страны-агрессора России во временно аннексированный ею Крым. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По версии следствия, ряд коммерческих структур в Киеве и Одессе нелегально продавали билеты на рейсы авиакомпаний РФ, в том числе внесенных в санкционный список СНБО, из российских городов в аэропорт Симферополь и обратно.

Как утверждают в СБУ, во время обысков в офисах структур были найдены документация, подтверждающая продажу нелегальных билетов, и доказательства перечисления денег на счета российских авиакомпаний.

Уголовные производства по данному факту открыты по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через госграницу Украины), ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее), ст. 334 (нарушение правил международных полетов) УК.

Украина закрыла аэропорт Симферополь в марте 2014 года в связи с оккупацией Крыма Россией, с тех пор он обслуживает только рейсы из РФ на полуостров и обратно.

Ранее в мае 2018-го Минобразования объявило выговор ректору Сумского педуниверситета имени А. С. Макаренко за то, что студенты вуза организованно в качестве туристов посещали временно оккупированный Крым.

Фото: ssu.gov.ua

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Теги: аннексия Крыма, Крым, авиабилет, авиарейсы в крым
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