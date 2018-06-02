В Украине за прошлый месяц на водоемах погибли 118 человек - ГСЧС

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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С начала года на воде погибли более 300 человек

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В мае на водоемах в Украине погибли 118 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Согласно сообщению, не все украинцы придерживаются правил безопасного поведения на воде, о чем свидетельствует статистика.

Так, с начала года на водоемах погибли уже более 300 человек, из них только в течение мая - 118 случаев.

В ведомстве напоминают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является купание в непредназначенных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии. Несчастные случаи с детьми обычно происходят, когда их оставляют без присмотра.

30 мая после 15:00 в Киеве в районе Пешеходного моста под воду нырнул мальчик, но назад не вынырнул. Столичные спасатели ищут ребенка.