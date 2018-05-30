В Польше украинские студенты попали в ДТП: ехали в одном авто

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Авария произошла ночью около 03:00, студенты были в состоянии алкогольного опьянения

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В Варшаве на кольцевой развязке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием десяти украинских студентов, которые ехали в одном легковом автомобиле. Об этом сообщает TVN Fakts.

По данным СМИ, водитель в состоянии алкогольного опьянения около 03:00 не справился с управлением Мерседеса и снес электроопору. Движение автомобилей и трамваев было временно перекрыто.

По предварительной информации, два человека сидели в переднем кресле возле водителя, пятеро на задних сидениях и двое ехали в багажнике.

Для эвакуации тех, кто оказался в багажнике, спасатели использовали спецтехнику.

«Водитель по приезду полиции заявил, что не управлял автомобилем и отказывался проходить тест на содержание в организме алкоголя», - уточняется в сообщении. Ему грозит срок до 10 лет и лишение водительских прав.

16 апреля 2018 года в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четверо украинцев.