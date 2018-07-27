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27.07.2018, 12:11

В Виннице столкнулись четыре авто: есть погибший - фото

В Виннице столкнулись четыре авто: есть погибший - фото - Фото
Фото: vn.npu.gov.ua

В результате аварии травмы получили два человека

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В Виннице сегодня, 27 июля, около 09:00 на улице Лебединского столкнулись три легковых автомобиля, автобус и грузовик. Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

В результате аварии двое человек, водитель и пассажир микроавтобуса Opel Vivaro получили травмы, а 30-летний водитель BMW умер в реанимации.

Предварительно установлено, что он выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Mitsubishi, Opel Vivaro, Citroen Berlingo и грузовиком MAN.

У 49-летнего водителя Opel Vivaro врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер и тупую травму живота. У его пассажира - 31-летнего сына - травмы головы, ушиб грудной клетки и позвоночника.

Следственное управление полиции открыло уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено до восьми лет тюрьмы.

24 июля 2018 года около 17:20 в Черкассах водитель BMW протаранил Fiat, который отбросило на пешеходный переход. Погибли 28-летняя женщина с 4-летним ребенком - семья полицейского. Водитель скрылся с места ДТП, позднее его задержали: выяснилось, что это 38-летний харьковчанин, которого с 2017 года разыскивает полиция Киева за побег с места ДТП.

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Теги: дтп, винница, жертвы, авария
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