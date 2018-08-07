В Винницкой области фура с арбузами влетела в грузовик - фото

Фото: отдел коммуникации ГУНП в Винницкой области

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В тройном ДТП погиб гражданин Грузии

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На Немировском шоссе в Винницкой области произошло смертельное ДТП. Фура с арбузами влетела в грузовой автомобиль и повлекла за собой еще одно столкновение, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Предварительно, 42-летний житель Литинского района за рулем загруженного арбузами грузовика не справился с управлением. Грузовой автомобиль влетел в припаркованный на обочине грузовик Daf, а тот в свою очередь столкнулся со стоящим впереди грузовым авто Renault.

От полученных травм пассажир Daf скончался до приезда скорой помощи, тело погибшего доставали из поврежденного грузовика спасатели. Погибший оказался 48-летним гражданином Грузии.

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На место происшествия прибыли спасатели, правоохранители и медики, Подробности происшествия устанавливаются, открыто уголовное дело по ч.2 ст.286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

6 августа в Николаевской области на трассе Николаев-Одесса произошло смертельное ДТП с участием такси Renault и грузового автомобиля DAF. В результате столкновения автомобили выбросило на обочину. В аварии погиб пассажир такси.