В Винницкой области легковушка влетела в грузовик: 3 пострадавших

Фото: отдел коммуникации ГУНП в Винницкой области

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Пассажиры легкового автомобиля получили травмы различной степени тяжести

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В Винницкой области легковой автомобиль BMW-316 влетел в грузовик Ford Cargo. В результате аварии пострадали трое пассажиров легковушки, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Винницкой области.

За рулем легкового автомобиля находился житель Тернопольской области 1996 года рождения. По предварительной информации, он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и влетел в Ford Cargo, за рулем которого находился 53-летний житель Хмельницкой области. В аварии пострадали трое пассажиров легкового автомобиля. Двоих госпитализировали, одной пострадавшей медики оказали помощь на месте.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Виновнику аварии может грозить до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами.

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Правоохранители отправили автомобили на штрафстоянку и опросили свидетелей. Водители сдали анализы для выявления алкоголя в крови. После получения результатов экспертизы дело передадут в суд.

Ранее на трассе Киев-Одесса микроавтобус с прицепом столкнулся с грузовым КамАЗом. Водитель микроавтобуса погиб на месте, его 25-летний сын скончался по дороге в больницу.