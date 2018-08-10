В Винницкой области патрульный применил оружие: погиб мужчина

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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45-летний мужчина, у которого были проблемы с психическим здоровьем, набросился на полицейского с ножом

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Вчера, 9 августа, в Винницкой области патрульный полицейский применил огнестрельное оружие - правонарушитель погиб на месте. Об этом сообщает пресс-служба полиции в области.

Правоохранителям поступило сообщение от семейного врача - его пациент, у которого есть проблемы с психическим здоровьям, начал угрожать физической расправой ему и своей жене.

Когда полицейские приехали, пациент с ножом убежал, его нашли около озера и начали переговоры. На предупреждение полиции о применении оружия мужчина бросился с ножом на патрульного, который был вынужден выстрелить.

От огнестрельного ранения 45-летний мужчина скончался на месте.

Открыты дела по факту посягательства на жизнь правоохранителя и умышленного убийства.

В мае этого года во Львове участник ДТП нанес ножевое ранение полицейской и ее напарник применил табельное оружие.