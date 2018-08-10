В Винницкой области патрульный применил оружие: погиб мужчина

Вчера, 9 августа, в Винницкой области патрульный полицейский применил огнестрельное оружие - правонарушитель погиб на месте. Об этом сообщает пресс-служба полиции в области.
Правоохранителям поступило сообщение от семейного врача - его пациент, у которого есть проблемы с психическим здоровьям, начал угрожать физической расправой ему и своей жене.
Когда полицейские приехали, пациент с ножом убежал, его нашли около озера и начали переговоры. На предупреждение полиции о применении оружия мужчина бросился с ножом на патрульного, который был вынужден выстрелить.
От огнестрельного ранения 45-летний мужчина скончался на месте.
Открыты дела по факту посягательства на жизнь правоохранителя и умышленного убийства.
В мае этого года во Львове участник ДТП нанес ножевое ранение полицейской и ее напарник применил табельное оружие.