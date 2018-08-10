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10.08.2018, 12:26

В Винницкой области патрульный применил оружие: погиб мужчина

В Винницкой области патрульный применил оружие: погиб мужчина - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

45-летний мужчина, у которого были проблемы с психическим здоровьем, набросился на полицейского с ножом

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Вчера, 9 августа, в Винницкой области патрульный полицейский применил огнестрельное оружие - правонарушитель погиб на месте. Об этом сообщает пресс-служба полиции в области. 

Правоохранителям поступило сообщение от семейного врача - его пациент, у которого есть проблемы с психическим здоровьям, начал угрожать физической расправой ему и своей жене. 

Когда полицейские приехали, пациент с ножом убежал, его нашли около озера и начали переговоры. На предупреждение полиции о применении оружия мужчина бросился с ножом на патрульного, который был вынужден выстрелить. 

От огнестрельного ранения 45-летний мужчина скончался на месте. 

Открыты дела по факту посягательства на жизнь правоохранителя и умышленного убийства.

В мае этого года во Львове участник ДТП нанес ножевое ранение полицейской и ее напарник применил табельное оружие.

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Теги: правонарушитель, полицейский, применение оружия
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