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02.07.2018, 13:19

В Винницкой области предприятие финансировало террористов - СБУ

В Винницкой области предприятие финансировало террористов - СБУ - Фото
Фото: LIGA.net

В СБУ отметили, что выплата государственных средств предприятию заблокирована

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Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Винницкой области возмещение налогов на сумму почти 30 млн грн предприятию, которое финансирует боевиков террористической организации ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, в 2016 году в Винницкой области перерегистрировалось машиностроительное предприятие из Луганской области.

"Никакой деятельности по адресу регистрации общество не осуществляло - "производство" находилось в одном помещении с продовольственным магазином. Реальная производственная деятельность осуществлялась на временно оккупированной территории Луганской области", - подчеркнули в СБУ.

В СБУ утверждают, что владельцы завода платили "налоги"  так называемому министерству доходов и сборов ЛНР.

Территорию предприятия использовали оккупанты  в качестве базы по ремонту военной техники и учебного центра боевиков.

"Сотрудники СБУ задокументировали, что после регистрации в Винницкой менеджмент общества начал судебно-претензионную работу по получению из государственного бюджета 28,8 млн грн, якобы как излишне уплаченные в прошлом НДС и налог на прибыль. В дальнейшем средства планировалось вывести в так называемую ЛНР", - подчеркнули в пресс-службе.

По материалам СБУ Госказначейство и фискальные органы заблокировали выплату бюджетных средств предприятию до момента возврата временно оккупированных территорий под контроль Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса (финансирование терроризма).

2 июля 2018 года в Мариуполе задержали "прокурора" из Донецка.

 

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Теги: финансирование боевиков, винницкая область, сбу
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