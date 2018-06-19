В Винницкой области задержали на взятке завотделением больницы

Фото: ssu.gov.ua

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В СБУ отметили, что правоохранители задержали женщину на рабочем месте при получении 10 тыс грн взятки

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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали заведующую отделением одной из районных больниц Винницкой области при получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что врач требовала 10 тыс грн от жительницы соседнего района за организацию родов.

Правоохранители задержали злоумышленницу на рабочем месте при получении всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки).

7 августа 2018 года в Житомирской области за взятку $5 тыс были арестованы врачи колонии.