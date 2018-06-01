В Южном под Донецком запретили пользоваться частным транспортом

вооружение из России Фото: http://gur.mil.gov.ua

commenthover

Все местные дороги находятся в зоне прямого поражения из стрелкового оружия со стороны боевиков

Реклама

Реклама

Штаб объединенных сил из соображений безопасности запретил передвижение любых частных автотранспортных средств, остающихся в поселке Южный, в районе Чигари. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

Решение связано с тем, что все местные дороги находятся в зоне прямого поражения из стрелкового оружия со стороны незаконных вооруженных формирований оккупационной администрации России, которые в случае фиксации перемещений открывают огонь, говорят в министерстве.

В ведомстве отмечают, что из-за обстрелов - из семи автотранспортных средств, которые оставались в районе Чигари по состоянию на начало недели, за последние двое суток два сгорели.

По данным министерства, в Южном остаются почти 70 мирных жителей, из них четверо детей в возрасте от 10 до 16 лет. ВСУ помогают жителям района Чигари вывозить личные вещи и оказывают необходимую гуманитарную помощь, проводить принудительную эвакуацию граждан пока не планируют, добавили в МинВОТ.