В Закарпатье со стрельбой задержали группу наркоторговцев

Фото: facebook.com/UA.National.Police

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Никто не пострадал

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18 июля в Закарпатской области правоохранители провели спецоперацию по задержанию членов организованной группы наркоторговцев. Во время задержания один из подозреваемых оказал сопротивление полицейским, поэтому правоохранители применили огнестрельное оружие. Об этом сообщают в Facebook пресс-служба Нацполиции Украины.

По информации полиции, участники группы на протяжении длительного времени занимались изготовлением и поставкой наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах как на территории региона, так и за его пределами.

У задержанных изъяли крупную партия наркотиков, а также огнестрельное и холодное оружие.

Стрельбу пришлось открыть для того, чтобы остановить автомобиль, на котором передвигался подозреваемый. Пострадавших нет, все члены группы задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения, информируют в полиции.

16 июля В Одессе в одном из номеров мини-отеля на улице Генуэзской обнаружили мертвыми двух гражданин Эстонии. Третий эстонец был в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Медики диагностировали отравление наркотическим веществом.