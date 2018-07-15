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15.07.2018, 09:28

В Закарпатье со стрельбой задержали нелегалов из Вьетнама: фото

В Закарпатье со стрельбой задержали нелегалов из Вьетнама: фото - Фото
Фото: пресс-служба ГПСУ

Украинцу, который сопровождал нелегалов, грозит уголовная ответственность

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В Закарпатской области пограничники задержали троих граждан Вьетнама, которые пытались незаконно пересечь границу, и украинца, который их сопровождал. Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Для задержания нелегалов, информация о которых была получена заранее, были привлечены дополнительные наряды и резервы. Во время задержания пограничники сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух.

Фото: пресс-служба ГПСУ

ГПСУ установила, что трое из задержанных – граждане Вьетнама, однако никаких документов при себе у них не было. Местный житель помогал им добраться до государственной границы – ему грозит уголовная ответственность, а иностранным гражданам – административная.

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Теги: незаконное пересечение границы, пограничники, гпсу, нелегалы на границе
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