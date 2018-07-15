В Закарпатье со стрельбой задержали нелегалов из Вьетнама: фото

Фото: пресс-служба ГПСУ

commenthover

Украинцу, который сопровождал нелегалов, грозит уголовная ответственность

Реклама

Реклама

В Закарпатской области пограничники задержали троих граждан Вьетнама, которые пытались незаконно пересечь границу, и украинца, который их сопровождал. Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Для задержания нелегалов, информация о которых была получена заранее, были привлечены дополнительные наряды и резервы. Во время задержания пограничники сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух.

Фото: пресс-служба ГПСУ

ГПСУ установила, что трое из задержанных – граждане Вьетнама, однако никаких документов при себе у них не было. Местный житель помогал им добраться до государственной границы – ему грозит уголовная ответственность, а иностранным гражданам – административная.