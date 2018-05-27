В Закарпатской области сошел оползень

Фото: Getty Images

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Вчера в Ужгороде прошли сильные дожди с градом, а в селе Деловое сошел оползень

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Оползень заблокировал трассу государственного значения в Закарпатской области. Об этом сообщает mukachevo.net.

Накануне ливень с градом накрыл фактически весь Ужгород. В результате непогоды затопило переезд на одном из перекрестков, однако серьезный ущерб не зафиксирован.

В других населенных пунктах области осадки наблюдались местами.

Оползень сошел в селе Деловое на трассу Мукачево-Рогатин. В результате схода массы влажной земли с остатками старых и поваленных деревьев по обе стороны от смещения образовалась очередь из автомобилей.