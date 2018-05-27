В Закарпатской области сошел оползень

Оползень заблокировал трассу государственного значения в Закарпатской области. Об этом сообщает mukachevo.net.
Накануне ливень с градом накрыл фактически весь Ужгород. В результате непогоды затопило переезд на одном из перекрестков, однако серьезный ущерб не зафиксирован.
В других населенных пунктах области осадки наблюдались местами.
Оползень сошел в селе Деловое на трассу Мукачево-Рогатин. В результате схода массы влажной земли с остатками старых и поваленных деревьев по обе стороны от смещения образовалась очередь из автомобилей.