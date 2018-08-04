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04.08.2018, 13:57

В Закарпатской области тройное ДТП: трассу Киев-Чоп перекрывали

В Закарпатской области тройное ДТП: трассу Киев-Чоп перекрывали - Фото
Фото: Нацполиция

Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с одной машиной, а потом со второй

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Сегодня около Мукачево произошло масштабное ДТП - столкнулись три машины, сообщает полиция Закарпатской области. 

На трассе столкнулись Volkswagen Tiguan, Volkswagen Transporter та Mercedes. Предварительно, Volkswagen Tiguan выехал на встречную и столкнулся сначала с одной машиной, а потом со второй. 

Четверых пострадавших с травмами разной степени сложности госпитализировали. 

По информации mukachevo.net, из-за аварии до 13:00 перекрывали трассу Киев-Чоп, был организован объезд. 

30 июля на Ровенском участке трассы Киев-Чоп ночью 30 июля пьяный водитель наехал на оформлявшего ДТП полицейского. 

Фото: mukachevo.net

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Теги: дтп, закарпатская область, трасса киев-чоп
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