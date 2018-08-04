В Закарпатской области тройное ДТП: трассу Киев-Чоп перекрывали

Сегодня около Мукачево произошло масштабное ДТП - столкнулись три машины, сообщает полиция Закарпатской области.
На трассе столкнулись Volkswagen Tiguan, Volkswagen Transporter та Mercedes. Предварительно, Volkswagen Tiguan выехал на встречную и столкнулся сначала с одной машиной, а потом со второй.
Четверых пострадавших с травмами разной степени сложности госпитализировали.
По информации mukachevo.net, из-за аварии до 13:00 перекрывали трассу Киев-Чоп, был организован объезд.
30 июля на Ровенском участке трассы Киев-Чоп ночью 30 июля пьяный водитель наехал на оформлявшего ДТП полицейского.
Фото: mukachevo.net