В Закарпатской области тройное ДТП: трассу Киев-Чоп перекрывали

Фото: Нацполиция

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Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с одной машиной, а потом со второй

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Сегодня около Мукачево произошло масштабное ДТП - столкнулись три машины, сообщает полиция Закарпатской области.

На трассе столкнулись Volkswagen Tiguan, Volkswagen Transporter та Mercedes. Предварительно, Volkswagen Tiguan выехал на встречную и столкнулся сначала с одной машиной, а потом со второй.

Четверых пострадавших с травмами разной степени сложности госпитализировали.

По информации mukachevo.net, из-за аварии до 13:00 перекрывали трассу Киев-Чоп, был организован объезд.

30 июля на Ровенском участке трассы Киев-Чоп ночью 30 июля пьяный водитель наехал на оформлявшего ДТП полицейского.

Фото: mukachevo.net