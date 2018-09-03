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03.09.2018, 20:32

В Запорожье 18-летнюю девушку подозревают в торговле людьми

В Запорожье 18-летнюю девушку подозревают в торговле людьми - Фото
Фото: zp.npu.gov.ua

По данным полиции, девушка продавала женщин в сексуальное рабство

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В Запорожье полиция задержала 18-летнюю местную жительницу по подозрению в продаже женщин и несовершеннолетних девушек в сексуальное рабство за границу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

"Установлено, что фигурантка занималась вербовкой и перемещением женщин, в том числе несовершеннолетних девушек, с целью получения средств за их продажу в сексуальное рабство за границу", - сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство по статье 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

В итальянских тюрьмах сейчас находятся 108 граждан Украины, которых обвиняют в нелегальных перевозках мигрантов.

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Теги: торговля людьми, Запорожье, девушка, рабство
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