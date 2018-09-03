В Запорожье 18-летнюю девушку подозревают в торговле людьми

В Запорожье полиция задержала 18-летнюю местную жительницу по подозрению в продаже женщин и несовершеннолетних девушек в сексуальное рабство за границу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.
"Установлено, что фигурантка занималась вербовкой и перемещением женщин, в том числе несовершеннолетних девушек, с целью получения средств за их продажу в сексуальное рабство за границу", - сказано в сообщении.
Открыто уголовное производство по статье 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.
В итальянских тюрьмах сейчас находятся 108 граждан Украины, которых обвиняют в нелегальных перевозках мигрантов.