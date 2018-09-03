В Запорожье у ДнепроГЭС нацгвардеец спас девушку от "Синего кита"

Фото: inform.zp.ua

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Проезжая по плотине на автомобиле, военнослужащий Леонид Стукало заметил стоящую на ограждающих перилах девушку — и убедил ее не прыгать

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В последний день лета в Запорожье военнослужащий 9-го полка оперативного назначения Нацгвардии спас девушку, которая собиралась прыгнуть с плотины ДнепроГЭС - якобы таким было ее "последнее задание" в преступной суицидальной игре "Синий кит". О происшествии сообщила в Facebook в/ч 3029 НГУ.

Проезжая по плотине на авто, Леонид Стукало заметил стоящую на ограждающих перилах девушку. Он остановился в 100 метрах от нее, чтобы не спугнуть, а после, когда осторожно подошел, убедил не идти на непоправимый поступок.

Нацгвардеец помог ей перелезть через перила на проезжую часть: девушка плакала и "не могла объяснить свой поступок", пишет пресс-служба в/ч.

В итоге военнослужащий отвез ее в Днепровский отдел полиции ГУНП, где выяснилось, что девушка исчезла из дома пару дней назад и "выполняла задания из игры "Синий кит”.

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В феврале 2017 года в Украине получило широкий резонанс обнаружение киберполицией групп в соцсетях, в которых детей склоняют к самоубийству.

"Синий кит" ("Тихий дом", "Разбуди меня в 4:20", "Море китов", "Млечный путь", "NaN", "F57", "Красная сова" и другие названия) — зародившаяся в России подростковая "игра", финальной целью которой является совершение самоубийства. С желающими "поиграть" связывается куратор, который объясняет правила: никому не говорить об игре, всегда выполнять задания, за невыполнение задания плохие последствия и т.д. Куратор дает около 50 заданий, по одному на день.