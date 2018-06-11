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11.06.2018, 20:20

В Запорожье за сутки - два смертельных ДТП с участием маршруток

В Запорожье за сутки - два смертельных ДТП с участием маршруток - Фото
Фото: zp.npu.gov.ua

В одной из аварий погибла 9-летняя девочка

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В Запорожье и области за сутки произошло две смертельных аварии с участием маршруток, в результате которых два человека погибли и еще шестеро попали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

10 июня в Запорожье водитель легковушки нарушил правила и столкнулся с маршруткой, которая перевернулась от удара. В салоне маршрутки ехали десять пассажиров. В результате ДТП один человек погиб, шестерых госпитализировали. Водителя авто задержали за нарушение ПДД. На момент аварии он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Утром 11 июня в Запорожской области водитель маршрутки насмерть сбил девочку 2009 года рождения, которая переходила проезжую часть. От полученных травм ребенок скончался на месте. Из-за аварии полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил безопасности дорожного движения.

11 июня мэр Смелы Черкасской области Алексей Цыбко попал в ДТП в Кагарлыкском районе под Киевом.

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Теги: дтп, авария, Запорожье
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