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15.06.2018, 14:27

В Запорожье задержали мать, продавшую своего сына за 50 тыс грн

В Запорожье задержали мать, продавшую своего сына за 50 тыс грн - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Во время встречи горе-мать продемонстрировала «покупательнице» своего несовершеннолетнего сына, заверив ее в хорошем состоянии его здоровья

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Сотрудники Запорожской местной прокуратуры №1 и Нацполиции задержали женщину, которая пыталась обогатиться путем продажи собственного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

В ходе проведения ряда негласных следственных действий установлено, что мать, не собираясь заботиться о своем несовершеннолетнего сыне 2003 года рождения, предложила приобрести его другому лицу за 50 тыс грн без заключения каких-либо документов.

Во время встречи горе-мать продемонстрировала «покупательнице» своего несовершеннолетнего сына, заверив ее в хорошем состоянии его здоровья, и сообщила, что согласна передать ей мальчика за указанную сумму. 

В дальнейшем, 14 июня, злоумышленница совершила незаконную сделку, передав собственного ребенка и его свидетельство о рождении «покупателю» и получив 50 тыс грн.

После совершения указанного преступления злоумышленницу задержали.

Фото: gp.gov.ua

Сейчас ей готовится подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК (торговля людьми, объектом которой является несовершеннолетний ребенок), и ходатайство об избрании в отношении последней меры пресечения в виде содержания под стражей.

Год назад запорожская полиция задержала 24-летнюю женщину и ее 23-летнего мужа во время получение пачки долларов в обмен на продажу собственной новорожденной дочери. 

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Теги: прокуратура, Запорожье, сын, мать, продажа ребенка, продажа сына
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